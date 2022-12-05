Про це 5 грудня сказав представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.
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"Останні ракетні удари з боку Росії – це чергове нагадування світові про жорстокість президента Росії Путіна", – зазначив Кірбі.
Конгрес може визнати Росію терористом
За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, хоч Конгрес досі не визнав Росію країною-терористкою, але працює над альтернативним рішенням. Він запевнив, що Америка вживатиме заходів, щоб збільшити тиск на Кремль.
Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам з деякими спірними моментами, пов'язаними з використанням призначення державою-спонсором тероризму, який мав би небажані наслідки. Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети, – запевнив Блінкен.
Наслідки ракетної атаки 5 грудня: останні новини
- Одна з ракет впала на території Молдови. Наразі влада країни не коментує інцидент.
- Укренерго повідомило, що через обстріл у всій Україні запровадять аварійні відключення електроенергії. Зазначили, що ситуація наразі складна, але контрольована.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури Київської, Вінницької та Одеської областей.
- За інформацією очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, без світла залишилися 40% мешканців області.