Про це 5 грудня сказав представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

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"Останні ракетні удари з боку Росії – це чергове нагадування світові про жорстокість президента Росії Путіна", – зазначив Кірбі.

Конгрес може визнати Росію терористом

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, хоч Конгрес досі не визнав Росію країною-терористкою, але працює над альтернативним рішенням. Він запевнив, що Америка вживатиме заходів, щоб збільшити тиск на Кремль.

Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам з деякими спірними моментами, пов'язаними з використанням призначення державою-спонсором тероризму, який мав би небажані наслідки. Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети, – запевнив Блінкен.

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