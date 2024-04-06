Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник, отметив, что не стоит думать, якобы у российских генералов, которые разрабатывают операции по ракетным ударам, есть какие-то сантименты или желание мести.

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Это – система, которая работает довольно слаженно. В марте Украина имела несколько недель покоя, потому что оккупанты накапливали ракеты и дроны. Сейчас идут комбинированные удары. Они направлены как на критическую инфраструктуру, так и на военные объекты. Украинская ПВО справляется, но иногда она оказывается перед сложным выбором.

Наша ПВО в основном справляется. Мы видим, что россияне используют ужасную тактику, когда часть дронов откровенно направляют на населенные пункты. Так они хотят расшатать нашу ПВО, чтобы мы начали защищать населенные пункты, а не стратегические объекты. Иногда бывает ужасный выбор, когда нужно защитить или жилой дом, или часть Вооруженных Сил Украины,

– сказал военный.

Чего ожидать дальше

Как отметил Мельник, кажется, что россияне еще не утвердили план наступления на лето – осень 2024 года. Сейчас идет стандартная ракетно-дроновая война. Это происходит уже 2 года. И украинская ПВО справляется с вызовами.

Вероятно, оккупанты сейчас смотрят, ослабнет ли украинская армия к лету. Ведь людей в Силах обороны больше не становится, а законопроект о мобилизации до сих пор не принят. Решение о наполнении линейных частей из тыловых подразделений не решит проблему.

Россияне смотрят и готовят ресурсную базу. Также у них полным ходом работают заводы по восстановлению техники и создаются новые дивизии. Они смотрят, насколько ослабнет Украина к лету. У нас есть очень неплохие разработки дронов. Но, если армия не наполнится простыми солдатами, то наши перспективы в 2024 году будут довольно туманными,

– отметил военный.

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