Спасательная операция продолжается. Сотрудники ГСЧС с помощью автокранов подняли десятки тонн завалов.

Больше об этом здесь Ракетный обстрел домов в Часовом Яре возле Бахмута: все, что известно

Стены в квартире покрыты кровью, – жительница дома

Одна из жительниц дома – в отчаянии, ведь ее квартира сильно разрушена. А муж оказался в больнице – без денег и телефона. Она говорит: сначала на окнах вылетели москитные сетки.

Я спрашиваю: Валера, а куда прилетело? Давай бегом в ванне прятаться. А потом тишина – и вроде бы ничего,

– рассказала пострадавшая.

Женщина говорит, что после этого они с мужем только приблизились к окну, как прозвучал второй взрыв и стены в квартире покрылись кровью.

Уже ранеными люди бежали в подвал, а за ними тянулся кровавый след. Уже тогда последовал третий взрыв.

Сначала была вспышка, а затем взрыв

Еще один мужчина говорит, что в момент трагедии был на балконе. Около 21:00 была сильная вспышка, а потом уже взрыв. Он упал на пол. Второй взрыв раздался уже тогда, когда на балкон вышла и его жена.

В ГСЧС говорят о контакте с тремя лицами под завалами

Спасатели говорят, что установили контакт с 3 людьми под завалами, сейчас над их освобождением работают сотрудники ГСЧС. До сих пор неизвестно из чего бил враг, возможно, это были "Искандеры".

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Что известно об ужасном ракетном ударе по Часовому Яру:

Часов Яр – город, расположенный в Бахмутском районе Донецкой области.

Накануне в городе враги уничтожили железнодорожную станцию.

Взрывы раздались по 21:00, задело две многоэтажки. В одной из них разрушены полностью 2 подъезда.

Есть много погибших и раненых. Более 30 человек подверглись завалам, среди них – 9-летний мальчик.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что то, чем били по Часовому Яру оккупанты, установит экспертиза.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал обстрел "очередным актом страны-террориста".

Смотрите в видео – о ракетном ударе по Часовому Яру: