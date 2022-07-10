Рятувальна операція досі триває. Співробітники ДСНС з допомогою автокранів підняли десятки тонн завалів.

Більше про це тут Ракетний обстріл будинків у Часовому Ярі біля Бахмута: все, що відомо

Стіни в квартирі покриті кров'ю, – жителька будинку

Одна з жительок будинку – у розпачі, адже її квартиру сильно поруйновано. А чоловік опинився у лікарні – без грошей та телефону. Вона каже: спочатку на вікнах повилітали москітні сітки.

Я питаю: Валеро, а куди прилетіло? Давай бігом у ванні ховатись. А потім тиша – і начебто нічого,

– розповіла постраждала.

Жінка каже, що після цього вони з чоловіком лише наблизились в напрямку вікна, як прозвучав другий вибух і стіни в квартирі вкрились кров'ю.

Вже пораненими люди бігли до підвалу, а за ними тягнувся кривавий слід. Вже тоді прозвучав третій вибух.

Спочатку був спалах, а потім вибух

Ще один чоловік каже, що в момент трагедії був на балконі. Близько 21:00 був сильний спалах, а потім вже вибух. Мешканець упав на підлогу. Другий вибух пролунав вже тоді, коли на балкон вийшла і його дружина.

У ДСНС кажуть про контакт з трьома особами під завалами

Рятувальники кажуть, що встановили контакт з 3 людьми під завалами, зараз над їхнім визволенням працюють співробітники ДСНС. Досі невідомо, з чого гатив ворог, можливо, це були "Іскандери".

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Що відомо про жахливий ракетний удар по Часовому Ярі:

Часів Яр – місто, розташоване в Бахмутському районі Донецької області.

Напередодні в місті вороги знищили залізничну станцію.

Вибухи пролунали по 21:00, зачепило дві багатоповерхівки. В одній з них зруйновано вщент 2 під'їзди.

Є багато загиблих та поранених. Понад 30 людей піл завалами, серед них – 9-річний хлопчик.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що те чим били по Часовому Ярі окупанти, встановить експертиза.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав обстріл "черговим актом країни-терориста".

Дивіться у відео – про ракетний удар по Часовому Ярі: