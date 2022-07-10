Ракетный обстрел домов в Часовом Яру возле Бахмута: все, что известно

Вечером 9 июля россияне нанесли ракетный удар по Часовом Яру, что на Донбассе. В городе зафиксировали по меньшей мере 2 "прилета" – все по жилому сектору. Есть погибшие и раненые.

24 канал собрал всю информацию об ужасном обстреле Часового Яра. По состоянию на 13:00 10 июля известно об 15 жертвах ракетной атаки, еще 5 человек получили ранения.

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Ракетный обстрел произошел поздно вечером 9 июля

В ГСЧС рассказали, что взрывы в жилом секторе прогремели в 21:27 9 июля. Пострадали два пятиэтажных дома, в одном из них два подъезда превратились в груды кирпича и металла.

Спасатели работали всю ночь. К поисково-спасательной операции привлекли около 70 человек, 910 единиц техники, 2 автокрана и 2 погрузчика.

За ночь разобрали 70 тонн завалов

За ночь удалось разобрать и поднять 70 тонн завалов. По состоянию на 8 утра извлекли тела 6 жертв, еще 5 человек – травмированы. Практически каждый час количество погибших увеличивалось.

По предварительным подсчетам, под завалами находились 34 человека, среди них – 9 летний мальчик. С двумя жителями удалось даже установить акустическую связь, их пытаются вытащить.

Жуткие последствия ракетного обстрела Часового Яра / Фото Павла Кириленко и ГСЧС:

Так выглядят руины дома / Видео Донецкой ОВА:

Что это были за ракеты – установит экспертиза

Сразу после взрыва появилась информация, что ракеты могли выпустить из "Ураганов". Однако глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил в эфире всеукраинского марафона – установлением типа ракет займется экспертиза.

По жилому району 2 – 3 ракеты враг выпустил. Будем проводить соответствующие экспертизы относительно того, какие это были ракеты, чтобы не делать заблаговременных выводов,

– объяснил Кириленко.

Лишь накануне враги уже атаковали Часов Яр. Тогда под удар попала железнодорожная станция. Легкие ранения получили несколько человек

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Это действия государства-террориста, – ОП

На ужасные обстрелы Часового Яра отреагировали в Офисе Президента. Глава ОП Андрей Ермак отметил, что россияне в очередной раз бьют по многоквартирному дому, где живут десятки мирных людей.

Очередной теракт страны-террориста. россия должна быть в списках государств-спонсоров терроризма,

– написал Ермак.

Что известно о городе Часов Яр:

Часов Яр расположен в Бахмутском районе Донецкой области.

По предварительным данным, в городе проживало около 16 тысяч человек.

В городе – самый большой в Украине комбинат огнеупорных изделий.

9 июля россияне уничтожили в Часовом Яру железнодорожный вокзал.

Смотрите на карте, где расположен Часов Яр:

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