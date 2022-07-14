В Харькове россияне ударили по депо метрополитена: фото масштабных разрушений
Источник:Офис генпрокурора
российские военные не прекращают обстреливать Харьков и в ночь на 14 июля нанесли удар по двум районам города. Под огнем врага оказалось предприятие и депо.
российские военные обстреляли и поселки
Как рассказали в Офисе генпрокурора, ночью российские оккупанты совершили ракетный удар по нескольким районам Харькова. россияне снова решили "денацифицировать" гражданские объекты.
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Как говорится в сообщении, в результате ракетных обстрелов повреждено предприятие в Основянском районе Харькова, а также помещение ангара депо метрополитена в Салтовском районе.
Последствия ракетных обстрелов Харькова / Фото Офиса генпрокурора
В полиции Харьковской области сообщили, что 13 июля под вражеские удары также попали поселки Циркуны, Русские Тишки и пгт Золочев.
В результате обстрела повреждены жилые дома мирных граждан, газораспределительная подстанция, а также горели поля. Правоохранители проработали более 60 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.
Кровавый удар по Виннице и другим городам
- Оккупанты не прекращают обстреливать мирные украинские города. Утром 14 июля российские военные в очередной раз атаковали Николаев, попав в 10 объектов в городе. Как рассказали в Офисе Президента, захватчики выпустили по Николаеву 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.
- Днем раньше под огнем врага было Запорожье. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев 14 июля сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали 16 человек.
- Также 14 июля россияне нанесли удар по Виннице. Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты над областью. Еще три российских ракеты попали в здание с офисными помещениями.
- По данным ГСЧС по состоянию на 12:15 погибли 12 мирных жителей, а еще 25 ранены. По данным главы Национальной полиции Игоря Клименко, количество раненых уже возросло до 30.
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