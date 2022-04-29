Ракетный обстрел Хмельницкой области: мэр ответил, есть ли жертвы

Сегодня ночью, 29 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Хмельницкой области. Вражеский снаряд попал в инфраструктурный объект на севере области в Шепетовском районе.

Об этом в эфире 24 канала сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин. Он подчеркнул, что областной центр не задело.

К теме Хмельницкая ОВА сообщила о ракетном ударе в Шепетовском районе

Есть ли жертвы

По его словам, чрезвычайники и правоохранители оперативно отреагировали и быстро потушили пожар. Сейчас инфраструктура работает дальше.

Инфраструктурный объект получил вред. Среди людей жертв и раненых нет,

– отметил Симчишин.

К слову, 25 апреля вблизи Хмельницкой АЭС пролетели 2 крылатые ракеты врага. Такие действия страны-агрессора назвали очередным актом ядерного терроризма.

Мэр Хмельницкого ответил, есть ли жертвы в результате ракетных обстрелов области: смотрите видео