Ракетный обстрел Хмельницкой области: мэр ответил, есть ли жертвы
Сегодня ночью, 29 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Хмельницкой области. Вражеский снаряд попал в инфраструктурный объект на севере области в Шепетовском районе.
Об этом в эфире 24 канала сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин. Он подчеркнул, что областной центр не задело.
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Есть ли жертвы
По его словам, чрезвычайники и правоохранители оперативно отреагировали и быстро потушили пожар. Сейчас инфраструктура работает дальше.
Инфраструктурный объект получил вред. Среди людей жертв и раненых нет,
– отметил Симчишин.
К слову, 25 апреля вблизи Хмельницкой АЭС пролетели 2 крылатые ракеты врага. Такие действия страны-агрессора назвали очередным актом ядерного терроризма.
Мэр Хмельницкого ответил, есть ли жертвы в результате ракетных обстрелов области: смотрите видео