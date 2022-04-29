Про це в ефірі 24 каналу повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. Він підкреслив, що обласний центр не зачепило.

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Чи є жертви

За його словами, надзвичайники та правоохоронці оперативно відреагували та швидко загасили пожежу. Зараз інфраструктура працює далі.

Інфраструктурний об'єкт зазнав шкоди. Серед людей жертв та поранених немає,

– зазначив Симчишин.

До слова, 25 квітня поблизу Хмельницької АЕС пролетіли 2 крилаті ракети ворога. Такі дії країни-агресорки назвали черговим актом ядерного тероризму.

Мер Хмельницького відповів, чи є жертви внаслідок ракетного обстрілу області: дивіться відео