В России "отчитались" об уничтоженной базе в Хмельницкой области, хотя на самом деле все ракеты сбила ПВО

россияне продолжают упражняться во лжи. Но особенно неуклюже это выглядит в тех случаях, когда оккупанты пытаются похвастаться какими-то достижениями.

Сразу же подчеркнем, что прошло ровно 0 дней с момента, когда россияне ничего не воровали, подчеркивает 24 канал. Ведь как иначе объяснить приписывание себе эффективной работы сил ПВО в Хмельницкой области?

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Врагу вновь видятся уничтоженные HIMARS

Так, в россии вполне серьезно кичатся очередными "достижениями". Мол, они нанесли чрезвычайно точный удар вблизи населенного пункта Богдановцы на Хмельнитчине. И на этот раз, как выяснилось, – сарказм-сарказм – удалось уничтожить целую базу с боеприпасами к HIMARS, а также снарядами к гаубицам M777.

А теперь немного отодвинем в сторону влажные мечты тех, кто заживо тлеет в кремле. Если серьезно, то враг 24 июля действительно нанес ракетный удар по Хмельнитчине. Но все 4 крылатые ракеты типа "Калибр" успешно уничтожили силы ПВО.

Разорванные ракеты оккупантов встретились с силой тяжести где-то в поле Каменец-Подольского района. Там вспыхнули разве что пожары, и их быстро удалось потушить.

Враг страшно боится HIMARS

К слову, нет ничего удивительного в том, что оккупанты вспомнили именно о HIMARS. Захватчикам сейчас очень сильно подгорает. И тут все логично: РСЗО в паре с нашими крутыми военными устраивают россиянам зажигательные вечеринки на регулярной основе. То где-то "селитру" свеженькую завезут, то где-то помогут окурку поднять в воздух целый склад врага.

Более того, в NASA начали наблюдать интересную тенденцию. Согласно данным агентства, враг гораздо меньше начал использовать артиллерию на линии фронта. А все потому, что сейчас оккупанты придерживаются несколько иной стратегии. Речь идет о необходимости значительно лучше маскироваться, а также постоянно менять свои позиции.

Но все мы знаем, что долго прятаться оккупантам не удастся. Так что рано или поздно они все равно пополнят статистику вражеских потерь. А их, к слову, около 40 тысяч человек боевого состава с начала полномасштабного вторжения.

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