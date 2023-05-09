Об этом 24 Каналу заявил главный редактор Defence Express Олег Катков. Он отметил, что также бьет враг и ракетами Х-22.
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Может ли Россия увеличить производство ракет
"Было действительно полтора месяца в начале весны, когда враг не совершал удары дальнобойным ракетным вооружением. Это была пауза", – подчеркнул Катков.
В то же время россияне производят ракеты. По оценкам Минобороны Украины, в месяц оккупанты могут производить 40 единиц.
"Наверное, есть возможности увеличения этого производства, потому что в тех ракетах, учитывая результаты исследований, нет военных компонентов западного типа", – рассказал главный редактор Defence Express.
По его словам, там есть современная электроника, которая доступна в китайском интернет-магазине.
То есть санкции на производство этого вида вооружения если и повлияют, то точно не в краткосрочной перспективе,
– отметил Олег Катков.
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С завода – на самолет
По его мнению, единственным аспектом является то, что во время паузы между массированными ракетными атаками было утверждение о том, что, мол, враг накапливает некоторое количество ракет. Все, чтобы осенью якобы начать вторую масштабную ракетную кампанию с ударами по критической инфраструктуре перед отопительным сезоном. То есть так, как оккупанты сделали в 2022 году.
Как прошел отопительный сезон 2022/2023 / Инфографика 24 Канала
"Если бы они вообще, начиная с нового года, не использовали крылатые ракеты "Калибр", Х-555, Х-101, и вообще ноль использования, а только производили бы их на склад, то, по оценкам Воздушных сил, они не смогли бы накопить даже треть от того, что у них было по состоянию на год назад", – подчеркнул он.
В настоящее время россияне применяют ракеты постоянно. То есть здесь не говорится о накоплении. С завода оккупанты направляют крылатые ракеты сразу на аэродромы.
Там их подвешивают на носители и сразу выпускают по Украине. Потому что даже на тех ракетах, которые исследованы уже в этом году, у них есть серийные номера, свидетельствующие о том, что они произведены в первом квартале 2023 года,
– подытожил главный редактор Defence Express.
Ракетный обстрел Украины в ночь на 9 мая
- Оккупанты вечером 8 мая выпустили 8 "Калибров" с кораблей в Черном море. Все сбили силы противовоздушной обороны.
- Ночью 9 мая россияне выпустили по Украине 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, оккупанты били из района Каспия. Украинские военные уничтожили 15 ракет.
- В целом Воздушные силы ВСУ сбили 23 из 25 ракет, которые россияне выпустили по Украине.