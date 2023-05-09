Про це 24 Каналу заявив головний редактор Defence Express Олег Катков. Він зауважив, що ворог також б'є і ракетами Х-22.

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"Було дійсно півтора місяця на початку весни, коли ворог не здійснював удари далекобійним ракетним озброєння. Це була пауза", – наголосив Катков.

Водночас росіяни виробляють ракети. За оцінками Міноборони України, на місяць окупанти можуть виготовляти 40 одиниць.

"Є, напевно, можливості збільшення цього виробництва, тому що у тих ракетах, вочевидь, на їх результати досліджень, там немає військових компонентів західного типу", – розказав головний редактор Defence Express.

За його словами, там є сучасна електроніка, яка доступна в китайському інтернет-магазині.

Тобто санкції на виробництво цього виду озброєння якщо і вплинуть, то точно не у короткостроковій перспективі,

– зазначив Олег Катков.

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Із заводу – на літак

На його думку, єдиним аспектом є те, що під час паузи між масованими ракетними атаками було твердження про те, що, мовляв, ворог накопичує певну кількість ракет. Усе, щоби восени нібито розпочати другу масштабну ракетну кампанію з ударами по критичній інфраструктурі перед опалювальним сезоном. Тобто так, як окупанти зробили у 2022 році.

"Якби вони взагалі, починаючи з нового року не використовували крилаті ракети "Калібр", Х-555, Х-101, і взагалі нуль використання, а лише виробляли б їх на склад, то, за оцінками Повітряних сил, вони не змогли б накопичити навіть третину від того, що в них було станом на рік тому", – наголосив він.

Нині ж росіяни застосовують ракети постійно. Тобто тут не мовиться про накопичення. Із заводу окупанти направляють крилаті ракети одразу на летовища.

Там підвішуються на носії й одразу випускають по Україні. Тому що навіть на тих ракетах, які досліджені вже цього року, вони мають серійні номери, які свідчать про те, що вони вироблені у першому кварталі 2023 року,

– підсумував головний редактор Defence Express.

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