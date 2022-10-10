Бедное животное очень испугалось громких взрывов и пыталось выбраться из вольера. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале, передает 24 канал .

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Лев получил ранение головы

Так, во время попыток спастись, царь зверей получил ранения. Лев подрался о вольер и повредил себе голову.

От российских обстрелов пострадал лев. Он испугался взрывов и пытался выбраться из вольера, ободрав себе голову,

– сообщил народный депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что россияне наносят вред абсолютно всему живому – они хуже вируса.

Добавим, что Киевский зоологический парк общегосударственного значения пока не будет работать. В заведении сообщили, что к такому решению прибегли из-за повышенной опасности в результате российских обстрелов.

"В связи с повышенным уровнем опасности в столице, Киевский зоопарк в настоящее время закрыт для посетителей", – сообщили в зоопарке.

Так также добавили, что о возобновлении работы сообщат отдельно.

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