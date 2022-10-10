Бідна тварина дуже злякалася гучних вибухів та намагалася вибратися з вольєра. Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, інформує 24 канал.

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Лев отримав поранення голови

Так, під час спроб врятуватися, цар звірів отримав поранення. Лев побився об вольєр та пошкодив собі голову.

Від російських обстрілів постраждав лев. Він злякався вибухів та намагався вибратись із вольєра, обдерши собі голову,

– повідомив народний депутат.

Крім того, він наголосив, що росіяни завдають шкоди абсолютно всьому живому – вони є гіршими за вірус.

Додамо, що Київський зоологічний парк загальнодержавного значення поки не працюватиме. У закладі повідомили, що до такого рішення вдалися через підвищену небезпеку внаслідок російських обстрілів.

"У зв'язку з підвищеним рівнем небезпеки у столиці, Київський зоопарк наразі зачинено для відвідувачів", – повідомили в зоопарку.

Так також додали, що про відновлення роботи повідомлять окремо.

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