Бідна тварина дуже злякалася гучних вибухів та намагалася вибратися з вольєра. Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, інформує 24 канал.
Зверніть увагу Під час обстрілів лягають на дно: як живуть дельфіни у Харкові, яких неможливо вивезти
Лев отримав поранення голови
Так, під час спроб врятуватися, цар звірів отримав поранення. Лев побився об вольєр та пошкодив собі голову.
Від російських обстрілів постраждав лев. Він злякався вибухів та намагався вибратись із вольєра, обдерши собі голову,
– повідомив народний депутат.
Крім того, він наголосив, що росіяни завдають шкоди абсолютно всьому живому – вони є гіршими за вірус.
Додамо, що Київський зоологічний парк загальнодержавного значення поки не працюватиме. У закладі повідомили, що до такого рішення вдалися через підвищену небезпеку внаслідок російських обстрілів.
"У зв'язку з підвищеним рівнем небезпеки у столиці, Київський зоопарк наразі зачинено для відвідувачів", – повідомили в зоопарку.
Так також додали, що про відновлення роботи повідомлять окремо.
Важливо Де розташовані укриття у Києві: карта
Ракетна атака Росії по Києву 10 жовтня: що відомо
- Окупанти з самого ранку атакувати низку українських міст. Зокрема о 8:30 повідомили про прильоти у Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Внаслідок цинічної атаки у Шевченківському районі загинули 8 людей, ще 24 – зазнали поранень.
- У столиці російські загарбники поцілили в парк Шевченка. Російська ракета приземлилася у дитячий майданчик й тепер там величезна вирва. Також окупанти намагалися зруйнувати скляний міст, але їм це не вдалося.
- У Києві та області тимчасово відключатимуть світло через ранкові ракетні удари з боку російських військових. Ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ракетний обстріл застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області.
- Під час повітряної тривоги в Києві всі станції столичного метрополітену працювали як укриття. Мер Віталій Кличко повідомив, що наразі рух поїздів на всіх лініях київського метрополітену наразі відновлено. Крім того, також відновив свою роботу пересадочний вузол "Театральна" – "Золоті ворота".