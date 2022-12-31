Перед Новым Годом оккупанты цинично обстреляли Киев: жуткие фото разрушений
Российские оккупационные войска в канун Нового Года, 31 декабря, нанесли массированную ракетную атаку по Украине. Серьезные разрушения испытала столица.
Из-за беспощадных обстрелов столицы пострадали местные жители, известно об одном погибшем. 24 канал собрал все о ракетной атаке Киева, подробнее – читайте дальше.
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Какие районы столицы пострадали
Около 14:00 в Киевской области услышали взрывы. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО. Также глава призвал местных жителей находиться в укрытиях и не публиковать фото или видео с мест происшествия.
Последствия российских обстрелов: смотрите видео
Впоследствии мэр Киева впоследствии подтвердил взрывы в городе. Как известно, Россия выпустила на территорию Украини 20 крылатых ракет, 7 из которых сбили над столицей.
- В Голосеевском районе поврежден хозяйственное сооружение и автомобиль. К счастью, пострадавших нет.
- В Соломенском районе города обломки ракеты попали в частный дом. Также повредили гостиницу.
- Есть разрушение в Днепровском районе Киева.
- В Печерском районе также разрушили гостиницу. Кроме того, есть незначительные повреждения соседних построек.
Разные степени повреждения получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна – в Печерском. И один детсад в Соломенском районе.
В результате российской ракетной атаки поврежден дворец "Украина" в центре Киева. Также был прилет в отель рядом.
В России же пробуют себя оправдать. Их циничные заявления не перестают удивлять. В частности, они утверждают, что в поврежденной гостинице находились иностранные советники НАТО.
Какие последствия вражеских обстрелов
Всего в Киеве раздалось более десятка взрывов. В 15 часов поступила информация, что в результате ракетной атаки ранен журналист из Японии, его забрали в больницу.
Пострадавшим оказался Ватару Секита, работающий в одной из крупнейших газет Японии "Ассахи Симбун". Во время массированного удара он находился в гостинице, в которую попала ракета.
По информации КМВА, в Киеве в результате российских ударов 21 человек получил ранения, один человек – погиб.
Разрушение в столице после обстрела / Фото Виталий Юрасов и местные телеграммы-каналы
Стоит добавить, что, кроме Киева, взрывы прогремели в Хмельницкой, Николаевской, Житомирской, Харьковской, Тернопольской и Херсонской областях. Сообщалось о работе ПВО.
Пока известно, о значительных разрушениях в Николаевской области, и 7 пострадавших в результате прилета в Хмельницкой области.