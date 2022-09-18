Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он отметил, что коммунальщик погиб 17 сентября во время устранения последствий очередного ракетного обстрела Карачуновской дамбы.

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Коммунальщику было всего 38 лет

Как отметил Вилкул поздно вечером 17 сентября, продолжается "героическая работа многих сотен криворожцев". Они занимаются возобновлением работы на гидротехнических сооружениях города. Глава администрации отметил, что активная работа всех уже принесла свои плоды. Впрочем, не удалось обойтись без трагических моментов.

Но, к сожалению, сегодня на ликвидации аварии погиб работник коммунального предприятия "Сансервис", 38-летний парень, выполняя важную задачу,

– отметил Вилкул.

Он отметил, что коммунальщик, как и другие гражданские, имел свой фронт. И на нем, убежден Вилкул, 38-летний мужчина отстоял до конца.

Враг выпустил 13 ракет за 3 дня

Ранее на брифинге Вилкул сделал акцент на тебе, что российские военные стремятся смыть водой сразу три района Кривого Рога. А у них, по словам главы администрации, проживает более 150 тысяч ни в чем невинных жителей.

Что касается снарядов, то оккупанты выпустили 13 крылатых ракет. Речь идет об "Искандерах", "Иксах", а также "Кинжалах". Последние не только самые дорогие, их еще и очень мало на оснащении российского войска.

Отметим, что 14 сентября местные власти создали Штаб по ликвидации последствий аварии на гидротехнических сооружениях города. В него вошли руководители, а также представители разных структур. В частности, спасатели, коммунальщики, аварийщики и сотрудники промышленных ведомств. Этот штаб работал круглосуточно несколько суток, занимаясь устранением ущерба, нанесенного врагом.

Накануне замглавы ОП Кирилл Тимошенко рассказал о ситуации в Кривом Роге. Он убедил, что уровень воды на всех участках не превышает критических отметок. Более того, наблюдается его падение по всей территории. Что касается подтоплений домов, то они уже ликвидированы. Вскоре должны завершить ремонтные работы на плотине.

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