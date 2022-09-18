Удары с этой целью были за последние 7 дней, выяснила британская разведка. Например, по электросети и дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.
К теме В ОК "Юг" подтвердили, что удары по Кривому Рогу преследуют цель остановить контрнаступление
Россияне хотят подорвать моральный дух украинцев
В разведке предупредили, что из-за провалов на линии фронта россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар. Оккупанты таким образом пытаются подорвать моральный дух украинского народа и правительства.
В ОК "Юг" тоже отмечали, что даже на тех территориях, где пришли ВСУ, захватчики хотят принести разруху, максимальное ограничение в льготах, удобствах. Они пытаются давить всеми силами.
Атаки на Кривой Рог: что известно
- Россияне 14 сентября попали по дамбе Карачуновского водохранилища. Они ударили сразу 7 ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации.
- Из-за этого поднялся уровень воды в реке Ингулец. Пришлось эвакуировать жителей десятков улиц.
- 15 сентября зафиксировали еще 2 "прилета" в районе гидротехнических сооружений. К счастью, обошлось без жертв.
- Впоследствии, 16 сентября, оккупанты нанесли новый ракетный удар по городу.
Детальнее – по Кривому Рогу выпустили 7 крылатых ракет, исчезла вода в районах: видео