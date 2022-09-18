Удари з такою метою були за останні 7 днів, з'ясувала британська розвідка. Наприклад, по електромережі та греблі на річці Інгулець у Кривому Розі.
До теми В ОК "Південь" підтвердили, що удари по Кривому Рогу мають на меті зупинити контрнаступ
Росіяни хочуть підірвати моральний дух українців
У розвідці попередили, що через провали на лінії фронту, Росія, ймовірно, розширила зони, в яких вона готова завдати удару. Окупанти таким чином намагаються підірвати моральний дух українського народу та уряду.
В ОК "Південь" теж зазначали, що навіть на тих територіях, де прийшли ЗСУ, загарбники хочуть принести розруху, максимальне обмеження в пільгах, зручностях. Вони намагаються тиснути всіма силами.
Атаки на Кривий Ріг: що відомо
- Росіяни 14 вересня поцілили по дамбі Карачунівського водосховища. Вони вдарили відразу 7-ма ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.
- Через це піднявся рівень води в річці Інгулець. Довелось евакуювати жителів десятків вулиць.
- 15 вересня зафіксували ще 2 "прильоти" в районі гідротехнічних споруд. На щастя, обійшлось без жертв.
- Згодом, 16 вересня, окупанти завдали нового ракетного удару по місту.
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