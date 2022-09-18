Удари з такою метою були за останні 7 днів, з'ясувала британська розвідка. Наприклад, по електромережі та греблі на річці Інгулець у Кривому Розі.

До теми В ОК "Південь" підтвердили, що удари по Кривому Рогу мають на меті зупинити контрнаступ

Росіяни хочуть підірвати моральний дух українців

У розвідці попередили, що через провали на лінії фронту, Росія, ймовірно, розширила зони, в яких вона готова завдати удару. Окупанти таким чином намагаються підірвати моральний дух українського народу та уряду.

В ОК "Південь" теж зазначали, що навіть на тих територіях, де прийшли ЗСУ, загарбники хочуть принести розруху, максимальне обмеження в пільгах, зручностях. Вони намагаються тиснути всіма силами.

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