Про це повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він зазначив, що комунальник загинув 17 вересня під час усунення наслідків чергового ракетного обстрілу Карачунівської дамби.

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Комунальнику було усього 38 років

Як зазначив Вілкул пізно ввечері 17 вересня, триває "героїчна робота багатьох сотень криворіжців". Вони займаються відновленням роботи на гідротехнічних спорудах міста. Глава адміністрації зауважив, що активна робота усіх уже принесла свої плоди. Втім, не вдалося обійтися без трагічних моментів.

Але, на жаль, сьогодні на ліквідації аварії загинув працівник комунального підприємства "Сансервіс", 38-річний хлопець, виконуючи важливе завдання,

– зазначив Вілкул.

Він наголосив на тому, що комунальник, як і інші цивільні, мав свій фронт. І на ньому, переконаний Вілкул, 38-річний чоловік відстояв до кінця.

Ворог випустив 13 ракет за 3 дні

Раніше на брифінгу Вілкул зробив акцент на тобі, що російські військові прагнуть змити водою відразу три райони Кривого Рогу. А в них, за словами глави адміністрації, мешкає понад 150 тисяч ні в чому невинних мешканців.

Що стосується снарядів, то окупанти випустили 13 крилатих ракет. Мовиться про "Іскандери", "Ікси", а також "Кинджали". Останні не лише найдорожчу, їх ще й надзвичайно мало на оснащенні російського війська.

Зауважимо, що 14 вересня місцева влада створила Штаб з ліквідації наслідків аварії на гідротехнічних спорудах міста. До нього увійшли керівники, а також представники різних структур. Зокрема, рятувальники, комунальники, аварійники та співробітники промислових відомств. Цей штаб працював цілодобово кілька діб, займаючись усуванням збитків, завданих ворогом.

Напередодні заступник глави ОП Кирило Тимошенко розповів про ситуацію у Кривому Розі. Він переконав, що рівень води на всіх ділянках не перевищує критичних позначок. Ба більше, спостерігається його падіння по всій території. Що стосується підтоплень будинків, то їх уже ліквідували. Невдовзі мають завершити ремонтні роботи на дамбі.

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