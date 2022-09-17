Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про ситуацію в місті. Він розповів, що з підтопленнями.

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На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок, падіння рівня води спостерігається по всій території,

– сказав він.

За словами Тимошенка, підтоплення будинків уже ліквідували. Тривають ремонтні роботи із дамбою, але це вже не впливає на безпеку людей. Чиновник пообіцяв, що і з дамбою скоро завершать роботи.

Тимошенко також подякував усім службам за оперативну роботу та небайдужість.

Обстріли Кривого Рогу

Вдень 16 вересня російські окупанти вкотре атакували Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Згодом очільник регіону Валентин Резніченко повідомив, що росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Є серйозні руйнації гідротехнічних споруд.

За день до цього удару, 15 вересня, окупанти також обстріляли Кривий Ріг. Було влучання у промислове підприємство. Руйнування серйозні.

Також 14 вересня російські окупанти обстріляли Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Через це у місті виникли проблеми з водою. У деяких районах Кривого Рогу зникла вода. Зокрема – Центрально-Міський, частина Саксаганського. Через це у людей була паніка – вони масово скуповували воду у супермаркетах міста.

Подробиці одного з останніх ударів: дивіться відео