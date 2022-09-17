Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про ситуацію в місті. Він розповів, що з підтопленнями.
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На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок, падіння рівня води спостерігається по всій території,
– сказав він.
За словами Тимошенка, підтоплення будинків уже ліквідували. Тривають ремонтні роботи із дамбою, але це вже не впливає на безпеку людей. Чиновник пообіцяв, що і з дамбою скоро завершать роботи.
Тимошенко також подякував усім службам за оперативну роботу та небайдужість.
Обстріли Кривого Рогу
- Вдень 16 вересня російські окупанти вкотре атакували Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Згодом очільник регіону Валентин Резніченко повідомив, що росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Є серйозні руйнації гідротехнічних споруд.
- За день до цього удару, 15 вересня, окупанти також обстріляли Кривий Ріг. Було влучання у промислове підприємство. Руйнування серйозні.
- Також 14 вересня російські окупанти обстріляли Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Через це у місті виникли проблеми з водою. У деяких районах Кривого Рогу зникла вода. Зокрема – Центрально-Міський, частина Саксаганського. Через це у людей була паніка – вони масово скуповували воду у супермаркетах міста.
Подробиці одного з останніх ударів: дивіться відео