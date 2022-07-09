В Николаеве показали последствия вражеской атаки 6 ракетами по городу: жуткие фото

Утром 9 июля российские оккупанты запустили по Николаеву сразу 6 ракет C-300. Враги попали по частным предприятиям и жилым домам.

К счастью, в результате удара никто не погиб. О последствиях жуткой атаки рассказал мэр Александр Сенкевич.

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Два частных дома полностью разрушены

В одном из районов Николаева два дома разрушены до основания. Взрывная волна вышибала в окрестных домах окна и повредила кровлю.

Также во вражеский обстрел попала и территория частного предприятия. Ракеты уничтожили автопарк и гараж.

Пострадали и многоквартирные дома

В другом районе тоже разрушено еще одно предприятие. В частных домах, расположенных рядом, выбило окна. В двух многоквартирных домах повреждены балконы.

Администрации районов составили акты о повреждениях, а также выдали людям пленку и шифер. Спасатели разбирают завалы.

Ракетный обстрел Николаева / Фото Александра Сенкевича:

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Что известно об обстрелах Николаева: коротко

9 июля взрывы в Николаеве прогремели около 05.30. В это время в городе звучали сирены.

Впоследствии глава ОВА Виталий Ким рассказал, что россияне запустили по городу 6 ракет С-300.

8 июля в областном центре тоже были "прилеты". К счастью, обошлось без жертв, взрывы были на окраинах.

7 июля враги ударили сразу 12 ракетами по Очакову и Николаеву. Они били с территории временно оккупированной Херсонской области.

Смотрите в видео – Ким о сборе урожая под обстрелами: