На щастя, внаслідок удару ніхто не загинув. Про наслідки моторошної атаки розповів мер Олександр Сєнкевич.
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Два приватні будинки вщент зруйновані
В одному з районів Миколаєва два будинки зруйновані вщент. Вибухова хвиля повибивала у навколишніх домах вікна та пошкодила покрівлю.
Також під ворожий обстріл потрапила і територія приватного підприємства. Ракети понищили автопарк та гараж.
Постраждали і багатоквартирні будинки
В іншому районі теж зруйновано ще одне підприємство. У приватних будинках, що розташовані поруч, повибивало вікна. У двох багатоквартирних домах пошкоджені балкони.
Ракетний обстріл Миколаєва / Фото Олександра Сєнкевича:
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Що відомо про обстріли Миколаєва: коротко
- 9 липня вибухи в Миколаєві прогриміли близько 05:30. У цей час в місті лунали сирени.
- Згодом голова ОВА Віталій Кім розповів, що росіяни запустили по місту 6 ракет С-300.
- 8 липня в обласному центрі теж були "прильоти". На щастя обійшлось без жертв, вибухи були на околицях.
- 7 липня вороги вдарили одразу 12 ракетами по Очакову та Миколаєву. Вони гатили з території тимчасово окупованої Херсонщини.
Дивіться у відео – Кім про збір врожаю під обстрілами: