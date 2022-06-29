Уже 5 погибших и 5 раненых: спасатели достали еще одного человека из-под завалов в Николаеве

Россияне совершили масштабный ракетный обстрел Николаева. К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибшие и пострадавшие.

Российские оккупанты продолжают ракетный террор мирных украинцев. В этот раз мишенью врага стал Николаев.

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Обстрел Николаева: известно еще об одном погибшем

Утром 29 июня российские оккупанты осуществили мощный ракетный обстрел Николаева. Только за час враг запустил по городу 10 ракет.

Мишенью россиян стал жилой дом. Враг нанес подлый удар по многоэтажке в 6:25, когда все жители были дома и мирно спали.

Спасатели, разбирающие завалы, сообщили о том, что вытащили тело еще одного погибшего. В общей сложности по состоянию на 17:10 известно уже о 5 погибших и 5 раненых.

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, ракеты врага попали и в гаражный кооператив, там сгорели 11 гаражей и 9 автомобилей.

Также под обстрелами оказались база отдыха, портовая и производственная инфраструктура. По данным Военной комендатуры обороны города, в общей сложности сегодня по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет,

– сообщил он.

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