Ракетный обстрел Одесской области: есть попадания в частные дома, там налачись пожары

Утром 26 июля враг обстрелял Одесскую область. Ракеты выпустили из стратегических самолетов.

Стало известно, что боеприпасы попали в частные дома людей. После этого там начались пожары.

К теме Терехов подтвердил взрывы в Харькове: прилетело в гражданский объект

Одесскую область атаковали ракетами с воздуха

Украинские военные отметили, что россияне выпустили несколько ракет воздушного базирования.

В Одесской области ракеты попали в частные здания прибрежных сел, из-за чего они загорелись. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.

Всего утром по югу Украины враг нанес массированный ракетный удар. Применял авиацию с направления Черного моря. Под атаку попали Николаевщина и Херсонщина.

Сбылся худший прогноз

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что россияне снова стреляют в гражданские объекты и по мирным людям. Он надеется, что спасатели скоро завершат работы и погасят пожары.

Он также подтверждает, что информации о пострадавших и погибших нет. Однако сбываются худшие прогнозы поведения врага.

Мы ожидали, что возможно такое развитие событий и, к сожалению, худший прогноз оправдался. Говорили именно о самолетах стратегической авиации. Обычно враг после использования "Калибра" перезаряжает ракетоносители,

– сказал Братчук.

По его словам, нынешний обстрел это подтверждает.

россияне обстреляли Никополь и Николаевщину

Почти одновременно с Одесщиной враг выпустил и ракеты по Николаевской области. Так он массированно атаковал Юг. На Николаевщине атаковал портовую инфраструктуру. А с временно оккупированной Херсонщины ударили ЗРК С-300. Попали в авторынок и другие открытые территории пригорода Николаева.

Также посреди ночи 26 июля снова под ракетную атаку россии попал Никопольский район. Пострадавших от обстрела нет. При этом, через несколько минут объявленной тревоги, жители Никопольского района услышали взрывы.

В Никополь прилетало из "Градов": смотрите видео