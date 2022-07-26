Ракетный обстрел Одесской области: есть попадания в частные дома, там налачись пожары

26 июля 2022 , 07:50
Читати новину українською

Утром 26 июля враг обстрелял Одесскую область. Ракеты выпустили из стратегических самолетов.

Стало известно, что боеприпасы попали в частные дома людей. После этого там начались пожары.

К теме Терехов подтвердил взрывы в Харькове: прилетело в гражданский объект

Одесскую область атаковали ракетами с воздуха

Украинские военные отметили, что россияне выпустили несколько ракет воздушного базирования.

В Одесской области ракеты попали в частные здания прибрежных сел, из-за чего они загорелись. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.

Всего утром по югу Украины враг нанес массированный ракетный удар. Применял авиацию с направления Черного моря. Под атаку попали Николаевщина и Херсонщина.

Сбылся худший прогноз

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что россияне снова стреляют в гражданские объекты и по мирным людям. Он надеется, что спасатели скоро завершат работы и погасят пожары.

Он также подтверждает, что информации о пострадавших и погибших нет. Однако сбываются худшие прогнозы поведения врага.

Мы ожидали, что возможно такое развитие событий и, к сожалению, худший прогноз оправдался. Говорили именно о самолетах стратегической авиации. Обычно враг после использования "Калибра" перезаряжает ракетоносители,
– сказал Братчук.

По его словам, нынешний обстрел это подтверждает.

россияне обстреляли Никополь и Николаевщину

  • Почти одновременно с Одесщиной враг выпустил и ракеты по Николаевской области. Так он массированно атаковал Юг. На Николаевщине атаковал портовую инфраструктуру. А с временно оккупированной Херсонщины ударили ЗРК С-300. Попали в авторынок и другие открытые территории пригорода Николаева.
  • Также посреди ночи 26 июля снова под ракетную атаку россии попал Никопольский район. Пострадавших от обстрела нет. При этом, через несколько минут объявленной тревоги, жители Никопольского района услышали взрывы.

В Никополь прилетало из "Градов": смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик