Ракетный обстрел Одесской области: есть попадания в частные дома, там налачись пожары
Утром 26 июля враг обстрелял Одесскую область. Ракеты выпустили из стратегических самолетов.
Стало известно, что боеприпасы попали в частные дома людей. После этого там начались пожары.
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Одесскую область атаковали ракетами с воздуха
Украинские военные отметили, что россияне выпустили несколько ракет воздушного базирования.
В Одесской области ракеты попали в частные здания прибрежных сел, из-за чего они загорелись. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.
Всего утром по югу Украины враг нанес массированный ракетный удар. Применял авиацию с направления Черного моря. Под атаку попали Николаевщина и Херсонщина.
Сбылся худший прогноз
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что россияне снова стреляют в гражданские объекты и по мирным людям. Он надеется, что спасатели скоро завершат работы и погасят пожары.
Он также подтверждает, что информации о пострадавших и погибших нет. Однако сбываются худшие прогнозы поведения врага.
Мы ожидали, что возможно такое развитие событий и, к сожалению, худший прогноз оправдался. Говорили именно о самолетах стратегической авиации. Обычно враг после использования "Калибра" перезаряжает ракетоносители,
– сказал Братчук.
По его словам, нынешний обстрел это подтверждает.
россияне обстреляли Никополь и Николаевщину
- Почти одновременно с Одесщиной враг выпустил и ракеты по Николаевской области. Так он массированно атаковал Юг. На Николаевщине атаковал портовую инфраструктуру. А с временно оккупированной Херсонщины ударили ЗРК С-300. Попали в авторынок и другие открытые территории пригорода Николаева.
- Также посреди ночи 26 июля снова под ракетную атаку россии попал Никопольский район. Пострадавших от обстрела нет. При этом, через несколько минут объявленной тревоги, жители Никопольского района услышали взрывы.
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