Ракетный обстрел Одессы 9 мая: показали кадры спасения и последствия попаданий

Российские оккупанты в понедельник, 9 мая, нанесли массированные ракетные удары по Одессе. Погиб один человек.

Одесские правоохранители показали ужасные кадры после удара по Одессе. Его российские захватчики нанесли в 77 годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Правоохранители спасли с объекта гражданской инфраструктуры, который разрушили вражеские ракеты, несколько охранников.

К большому сожалению, по дороге в больницу жизнь одного мужчины оборвалась. Одесчина – украинская земля. Была, есть и такой останется. И ни один "русский мир" у нас не пройдет,

– говорится в сообщении.

Правоохранители показали кадры спасения людей: смотрите видео

Детали от Одесской областной прокуратуры

Российские захватчики ударили по объектам гражданской и туристической инфраструктуры. В эпицентре обстрелов оказались:

Суворовский район Одессы;

Одесский район;

Белгород-Днестровский район.

В Суворовском районе ракета врага попала в территорию складского помещения. К сожалению, один мужчина погиб. Кроме того, известно о двух пострадавших.

По данным Одесской областной прокуратуры, обстрел и пожар нанесли существенные разрушения. Пострадали складские и административные помещения.

Во время обстрела Одесского района вспыхнул торговый центр "Ривьера". Огонь охватил около 1000 квадратных метров. Кроме того, взрывная волна повредила фасады и окна жилых домов. Троих пострадавших госпитализировали. К счастью, жертв не было.

В Белгород-Днестровском районе враг повредил туристическую инфраструктуру. Россияне разрушили и повредили 5 построек базы отдыха, а также – здания малого частного бизнеса. Пострадали три местных жителя.

Одесская областная прокуратура подчеркнула, что на этих территориях не было никаких военных объектов.

Последствия ракетного удара по Одессе / Одесская областная прокуратура

Заявление главы Одесской ОВА

Сергей Братчук – пресс-секретарь Одесской ОВА – сообщил, что в городе задержали нескольких человек, которых подозревают в сотрудничестве с российскими захватчиками. В настоящее время идет проверка. По словам Братчука, среди них, возможно, есть корректировщики огня.

Братчук также отметил, что затяжной комендантский час в Одессе был эффективным. Серьезные нарушения за это время не зафиксированы.

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