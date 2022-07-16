Оккупанты ударили ракетами по Покровской общине: есть раненые, люди остались без жилья

Россияне запустили свои ракеты по Покровской общине. Снаряды врага попали в жилые дома.

Ракетный террор Украины российскими оккупантами продолжается. Враг бьет по мирному населению в надежде запугать народ и нанести вред гражданской инфраструктуре.

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Ракетный обстрел Покровской общины

Один из ракетных ударов россиян пришелся по Покровской общине. По словам городского головы Покровска Руслана Требушкина, снаряды врага прилетели около 16 часов.

В результате атаки российских оккупантов погибших нет. Разрушения получили частные дома, известно и о раненых.

Разрушениям подверглись частные дома, автомобили. Есть раненые. Люди остались без жилья. В домах повыбивало окна и двери. Решается вопрос расселения людей, оставшихся без жилья,

– сказал Требушкин.

В ГСЧС сообщили, что из-за попадания вражеских снарядов в бывшее здание Дворца культуры загорелись 2 грузовых автомобиля. Пожар удалось ликвидировать, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Также снаряды россиян повредили 16 частных домов. Комиссия проводит оценку нанесенного оккупантами ущерба.

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россияне ударили по Днепру ракетами Х-101. В общей сложности на удар по городу они потратили 78 миллионов долларов.

Генштаб сообщил оперативную ситуацию на фронте. Враг не прекращает наступательные действия и готовится к новым атакам.

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