Ракетний терор України російськими окупантами продовжується. Ворог б'є по мирному населенню в надії залякати народ та завдати шкоди цивільній інфраструктурі.

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Ракетний обстріл Покровської громади

Один з ракетних ударів російських окупантів прийшовся на Покровську громаду. За словами міського голови Покровська Руслан Требушкіна, снаряди ворога прилетіли близько 16 години.

Внаслідок атаки російських окупантів загиблих немає. Руйнувань зазнали приватні будинки, відомо й про поранених.

Руйнувань зазнали приватні будинки, автівки. Є поранені. Люди залишились без домівок. У будинках повибивало вікна та двері. Вирішується питання щодо розселення людей, які залишились без житла,

– сказав Требушкін.

У ДСНС повідомили, що через влучання ворожих снарядів у колишню будівлю Палацу культури загорілися 2 вантажні автомобілі. Пожежу вдалося ліквідувати, інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Також снаряди росіян пошкодили 16 приватних будинків. Комісія проводить оцінку завданих окупантами збитків.

Поліція про обстріл Покровської громади

Як повідомили правоохоронці. росіяни двічі атакували мирних мешканців балістичними ракетами "Іскандер-М". Пошкоджень зазнали як мінімум 27 приватних будинків.

Відомо про загиблих та поранених, їх кількість уточнюється. Правоохоронці задокументували воєнний злочин окупантів, на місці працюють парамедики, вибухотехніки, працівники ДСНС та медики.

Війна росії з Україною: останні події

росіяни вдарили по Дніпру ракетами Х-101. Загалом на удар по місту вони витратили 78 мільйонів доларів.

Генштаб повідомив оперативну ситуацію на фронті. Ворог не припиняє наступальних дій та готується до нових атак.

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