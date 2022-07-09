Число жертв в результате удара по Сергеевке возросло

В результате циничного обстрела врага погибли более 20 человек. Утром 9 июля представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что количество жертв возросло.

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В результате российского ракетного удара 1 июля в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области количество жертв возросло до 22 человек.

7 июля в больнице скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, получившая ранения во время ракетной атаки россии на Сергеевку. Так, количество погибших возросло до 22. Вечная память погибшим от рашистской агрессии украинцам!
сообщил Братчук.

Атака на Сергеевку 1 июля: что известно

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