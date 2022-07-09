Число жертв в результате удара по Сергеевке возросло
В результате циничного обстрела врага погибли более 20 человек. Утром 9 июля представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что количество жертв возросло.
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В результате российского ракетного удара 1 июля в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области количество жертв возросло до 22 человек.
7 июля в больнице скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, получившая ранения во время ракетной атаки россии на Сергеевку. Так, количество погибших возросло до 22. Вечная память погибшим от рашистской агрессии украинцам!
– сообщил Братчук.
Атака на Сергеевку 1 июля: что известно
- Село Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области атаковали 3 ракетами Ту-22. Они выпустили из Черного моря смертоносные снаряды, попавшие в 9-этажный жилой дом и 2 базы отдыха.
- В МВД рассказали, что никто из жителей многоэтажки не пошел в укрытие, когда объявили воздушную тревогу. Приблизительно через 10 минут после начала звуков сирен уже произошел "прилет" ракеты.
- К сожалению, в результате ракетного удара погибли более 20 человек. Среди жертв есть 10-летний мальчик. Также в результате кровавого удара оккупантов были ранены 39 человек. Спикер Одесской ОВА рассказал, что 29 человек, среди которых – четверо детей, до сих пор остаются в больницах. Братчук заверил, что медики делают все возможное, чтобы спасти потерпевших.
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