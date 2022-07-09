Кількість жертв внаслідок удару по Сергіївці зросла

Внаслідок цинічного обстрілу ворога загинуло понад 20 людей. Вранці 9 липня речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що кількість жертв зросла.

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Внаслідок російського ракетного удару 1 липня у селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині кількість жертв зросла до 22 осіб.

7 липня у лікарні померла 53-річна співробітниця бази відпочинку, яка отримала поранення під час ракетної атаки росії на Сергіївку. Так, кількість загиблих зросла до 22. Вічна пам'ять загиблим від рашистської агресії українцям!

– повідомив Братчук.

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