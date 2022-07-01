Об этом написал в соцсетях верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Он отметил, что в войне в Украине российская армия уничтожает гражданское население.

Больше здесь Как выглядела база отдыха на Одесчине до "демилитаризации" России и после: красноречивое фото

ЕС требует от россиян прекратить удары против гражданских

Официальный Брюссель требует от Москвы прекратить наносить удары против мирного населения. Только в Сергеевке погиб 21 человек и еще около 40 получили ранения.

Лица, ответственные за действия, являющиеся военными преступлениями, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом,

– заверил Боррель.

Ранее на трагические события в Одесской области отреагировал и канцлер Германии Олаф Шольц. Политик назвал утренний ракетный обстрел Сергеевки военным преступлением. В немецком правительстве говорят, что государство-агрессор действует "не по-человечески и цинично".

В России на обстрел Одесчины ответили ложью

Пока весь мир осуждает ужасающие военные преступления России, в Кремле продолжают настаивать на своих лживых версиях. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что "россияне не бьют по гражданским объектам". Правда, за деталями о событиях ночи 1 июля, рупор Кремля посоветовал обращаться в минобороны.

Читайте здесь Третья ракета, которой россияне били по Одесчине, упала в поле

Обстрел Одесской области: коротко

Около 1:00 враг тремя ракетами попал в село Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Ракеты попали в многоэтажку и 2 базы отдыха. По состоянию на вечер 1 июля количество погибших – 21, еще 39 – пострадали.

Ракеты Х-22 запустили из самолетов Ту из акватории Черного моря.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что сирены в области прозвучали почти одновременно со взрывом. Это из-за малого расстояния и высокой скорости ракет.

Смотрите в видео: циничная реакция Кремля на обстрел Одесчины