Очередную ложь от имени государства-агрессора озвучил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он прокомментировал информацию об обстреле многоэтажки в Сергеевке.

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Песков цинично повторил слова Путина

Рупор Кремля не придумал ничего нового, а в очередной раз повторил слова Владимира Путина, что "россияне не наносят удары по гражданским объектам".

Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего России о том, что вооруженные силы России в ходе специальной военной операции не работают с гражданскими целями и гражданской инфраструктурой,

– сказал Песков на брифинге.

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Затем пресс-секретарь главы Кремля начал рассказывать о том, во что поверят только потребители российской пропаганды. Что, якобы армия России обстреливает "лишь склады военной амуниции, предприятия, где готовят и ремонтируют технику, склады боеприпасов, места тренировки "наемников".

В этот раз Песков даже не смог придумать, что якобы было в многоэтажке с обычными украинскими семьями – "склад боеприпасов" или "ангар с иностранной техникой". За деталями рупор Кремля сказал обращаться в министерство обороны.

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