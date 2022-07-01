Очередную ложь от имени государства-агрессора озвучил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он прокомментировал информацию об обстреле многоэтажки в Сергеевке.
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Песков цинично повторил слова Путина
Рупор Кремля не придумал ничего нового, а в очередной раз повторил слова Владимира Путина, что "россияне не наносят удары по гражданским объектам".
Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего России о том, что вооруженные силы России в ходе специальной военной операции не работают с гражданскими целями и гражданской инфраструктурой,
– сказал Песков на брифинге.
В Кремле продолжают отрицать обстрел гражданских объектов
Затем пресс-секретарь главы Кремля начал рассказывать о том, во что поверят только потребители российской пропаганды. Что, якобы армия России обстреливает "лишь склады военной амуниции, предприятия, где готовят и ремонтируют технику, склады боеприпасов, места тренировки "наемников".
В этот раз Песков даже не смог придумать, что якобы было в многоэтажке с обычными украинскими семьями – "склад боеприпасов" или "ангар с иностранной техникой". За деталями рупор Кремля сказал обращаться в министерство обороны.
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Ракетный обстрел Сергеевки в Одесской области: коротко
- В ночь на 1 июля российская армия ракетами Х-22 попала по многоэтажке и 2 базам отдыха в Сергеевке, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
- Один подъезд жилого дома был полностью разрушен.
- По состоянию на 13:00 было известно о 20 погибших и еще около 40 пострадавших.
- Разбор завалов продолжается.
- В Офисе Президента действия России назвали террором.
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