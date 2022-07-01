Чергову брехню від імені держави-агресорки озвучив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він прокоментував інформацію про обстріл багатоповерхівки в Сергіївці.

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Пєсков цинічно повторив слова Путіна

Рупор Кремля не вигадав нічого нового, а в черговий раз повторив слова Володимира Путіна, що "росіяни не завдають ударів по цивільних об'єктах".

Я хочу вам ще раз нагадати слова президента та головнокомандувача Росії про те, що збройні сили Росії в ході "спеціальної військової операції" не працюють із цивільними цілями та цивільною інфраструктурою,

– сказав цинічно Пєсков на брифінгу.

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Потім прессекретар глави Кремля почав розповідати те, у що повірять лише споживачі російської пропаганди. Що, мовляв, армія Росії обстрілює "лише склади військової амуніції, підприємства, де виготовляють та ремонтують техніку, склади боєприпасів, місця тренування "найманців".

Цього разу Пєсков навіть не зміг вигадати, що начебто було у багатоповерхівці зі звичайними українськими сім'ями – "склад боєприпасів" чи "ангар з іноземною технікою". За деталями рупор Кремля сказав звертатись до міністерства оборони.

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