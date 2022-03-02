Ракетный обстрел телецентра на Дорогожичах: неполадки уже поремонтировали

Руководство государственного оператора, Концерна РРТ, принадлежащего к сфере управления Администрации Госспецсвязи, сообщило, что оператор был готов к этим террористическим актам и заранее обеспечил доставку сигнала в региональные сети через европейские спутниковые станции, которые вне доступа ракет российских агрессоров.

Руководство государственного оператора, Концерна РРТ, принадлежащего к сфере управления Администрации Госспецсвязи, сообщило, что оператор был готов к этим террористическим актам и заранее обеспечил доставку сигнала в региональные сети через европейские спутниковые станции, вне доступа ракет российских агрессоров.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Вещание ведется без перебоев

Сейчас население имеет полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио.

Вещание ведется через спутниковые платформы, на которых снята кодировка, через эфирное вещание, кабельные сети и интернет.

Ликвидация последствий обстрелов Киевской телебашни: видео

Заметим, в результате ужасных действий российских военных погибли 5 мирных жителей, проходивших мимо телебашни. Еще 5 человек – пострадали.

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