Ракетный обстрел телецентра на Дорогожичах: неполадки уже поремонтировали
Источник:Госспецсвязи ✔
Руководство государственного оператора, Концерна РРТ, принадлежащего к сфере управления Администрации Госспецсвязи, сообщило, что оператор был готов к этим террористическим актам и заранее обеспечил доставку сигнала в региональные сети через европейские спутниковые станции, которые вне доступа ракет российских агрессоров.
Руководство государственного оператора, Концерна РРТ, принадлежащего к сфере управления Администрации Госспецсвязи, сообщило, что оператор был готов к этим террористическим актам и заранее обеспечил доставку сигнала в региональные сети через европейские спутниковые станции, вне доступа ракет российских агрессоров.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Вещание ведется без перебоев
Сейчас население имеет полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио.
Вещание ведется через спутниковые платформы, на которых снята кодировка, через эфирное вещание, кабельные сети и интернет.
Ликвидация последствий обстрелов Киевской телебашни: видео
Заметим, в результате ужасных действий российских военных погибли 5 мирных жителей, проходивших мимо телебашни. Еще 5 человек – пострадали.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!