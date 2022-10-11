Китай впервые упрекнул Россию за войну в Украине, – The NYT

С начала полномасштабного вторжения Китай впервые высказал претензию России. Произошло это после массированного ракетного удара, нанесенного страной-агрессором 10 октября.

Жуткий ракетный удар, нанесенный врагом по всей территории Украины 10 октября, всколыхнул даже Китай. Страна официально не осуждала действия Кремля.

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Массированные ракетные удары обеспокоили Китай

Позицию страны озвучила представитель министерства иностранных дел Китая. Мао Нин на конференции отметила, что государство обратило внимание на взрывы, которые 10 октября прогремели в Украине. Так что официальный Китай выразил надежду, что удастся снизить эскалацию.

Все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности,

– подчеркнула представитель МИД Китая.

Она также добавила, что необходимо поддерживать все стремления, которые позволят урегулировать ситуацию мирным путем. Она выразила надежду на дальнейшие переговоры.

Журналисты The New York Times сделали некоторое замечание. Они отметили, что заявление Китая кардинально отличается от предыдущих. Раньше страна упрекала как Россию, так и Украину. На этот раз она четко отметила, кто является виновником войны на территории нашего государства.

Публичной критики в сторону России раньше не звучало

Отметим, что Китай по-прежнему призвал к мирному урегулированию ситуации в Украине. Тогда в Пекине подчеркнули, что позиция государства, связанная с войной, развязанной Россией, "последовательна и понятна". Более того, публичные выступления всегда намекали на то, что страна стоит на стороне нашего государства. В то же время за все это время публичных упреков в сторону страны-агрессора не было.

Неоднозначным было поведение Китая и относительно возможного исключения России из ООН. Тогда представители государства вступились за страну-агрессора и отметили, что ее не имеют права лишать "важной роли" в организации.

Неизменным осталось и то, что Китай не называет войну в Украине войной. Для этого представители государства используют слово "конфликт". С его помощью Пекин пытается не испортить дипломатические отношения с Москвой.

Китай осудил 84 выпущенные крылатые ракеты

Напомним, что 10 октября в Украине прозвучала одна из самых продолжительных воздушных тревог. В течение 5 часов не стихали сирены, а вместе с ними ракетные удары.

В общей сложности зафиксировали 84 ракеты, которыми атаковали наше государство. К счастью, 43 из них еще в воздухе удалось сбить силам ПВО. Остальные снаряды врага попали в объекты критической, а также гражданской инфраструктуры 20 населенных пунктов.

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