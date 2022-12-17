Россия усиливает удары по Киеву, чтобы разжечь недовольство общества: что ожидают в ISW
Источник:ISW
В субботу 16 декабря Россия провела один из самых масштабных обстрелов Киева с начала полномасштабной войны. Аналитики предположили, что так Путин хочет вызвать общественное недовольство у киевлян.
В ISW считают, что Россия, вероятно, усиливает свои удары по Киеву, чтобы вызвать общественное недовольство в столице. Однако там заметили, что вряд ли эти ракетные удары сломают волю украинцев.
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Россия умышленно вредит гражданскому населению
В Институте изучения войны отметили, что российские удары продолжают представлять серьезную угрозу для украинского гражданского населения, однако они никак не улучшают способность российских войск проводить наступательные операции в Украине.Справка. 16 декабря российские ракеты поразили девять объектов энергетической инфраструктуры и несколько жилых домов в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Между тем, заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев выступил с подстрекательскими комментариями. 16 декабря, после массированного обстрела Украины, Медведев опубликовал список того, что он назвал законными "военными целями" – туда вошли "вооруженные силы других государств, официально вступивших в войну" в Украине.
Вероятно, он сделал эти комментарии, пытаясь ослабить западную поддержку Украины, разжигая опасения эскалации между Западом и Россией. Ранее Медведев уже делал подобные заявления с той же целью.
Что известно о ракетных обстрелах Украины 16 декабря
- 16 декабря российские войска провели свою 9 крупномасштабную ракетную операцию против критически важной украинской энергетической инфраструктуры и нанесли один из крупнейших ракетных ударов по Киеву на сегодня.
- Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО Украины сбили 60 из 76 русских ракет. Киевская городская военная администрация сообщила, что украинские силы уничтожили 37 из 40 ракет, нацеленных на Киев. Российские войска запустили большую часть своих ракет из акваторий Черного и Каспийского морей и аэродрома Энгельс в Саратовской области.
- В "Укрэнерго" объявили чрезвычайное положение – объединенная энергетическая система Украины вынуждена была сократить более 50% потребления энергии в результате российских обстрелов, по стране дополнительно ввели аварийные отключения. Поздним вечером чрезвычайное положение отменили, однако ситуация остается сложной.