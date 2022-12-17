Россия усиливает удары по Киеву, чтобы разжечь недовольство общества: что ожидают в ISW

В субботу 16 декабря Россия провела один из самых масштабных обстрелов Киева с начала полномасштабной войны. Аналитики предположили, что так Путин хочет вызвать общественное недовольство у киевлян.

В ISW считают, что Россия, вероятно, усиливает свои удары по Киеву, чтобы вызвать общественное недовольство в столице. Однако там заметили, что вряд ли эти ракетные удары сломают волю украинцев.

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Россия умышленно вредит гражданскому населению

В Институте изучения войны отметили, что российские удары продолжают представлять серьезную угрозу для украинского гражданского населения, однако они никак не улучшают способность российских войск проводить наступательные операции в Украине.

16 декабря российские ракеты поразили девять объектов энергетической инфраструктуры и несколько жилых домов в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Между тем, заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев выступил с подстрекательскими комментариями. 16 декабря, после массированного обстрела Украины, Медведев опубликовал список того, что он назвал законными "военными целями" – туда вошли "вооруженные силы других государств, официально вступивших в войну" в Украине.

Вероятно, он сделал эти комментарии, пытаясь ослабить западную поддержку Украины, разжигая опасения эскалации между Западом и Россией. Ранее Медведев уже делал подобные заявления с той же целью.

Что известно о ракетных обстрелах Украины 16 декабря