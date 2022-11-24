Когда Россия может нанести новый массированный удар по Украине: прогноз разведки

Россияне будут продолжать атаковать Украину и наносить удары по инфраструктуре. В разведке рассказали, сколько оккупанты могут готовиться к следующему ракетному обстрелу.

Представитель прессслужбы ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона сообщил, что для того, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели.

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Украина готовится к новому обстрелу

Юсов подчеркнул, что Украина готовится к дальнейшей эффективной работе, в частности, готовит системы ПВО, но россияне безоговорочно будут продолжать свои террористические атаки.

Нас пытаются сломать, погрузить во тьму и холод в период войны и вынудить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем, что периодичность – это примерно "неделя +". То есть, это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару,

– сказал Юсов.

Какая ситуация в России с ракетами

Представитель разведки пояснил, что запасы высокоточного оружия в России действительно истощены. Однако точность для оккупантов не обязательна и у них еще осталось много не высокоточных ракет.

Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в России в значительной степени истощены, но много ракет и не высокоточных. Мы и видим, что за точностью они особо и не гонятся. Во многих случаях разлет в километр – это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы – это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ,

– сообщил Юсов.

По его словам, у врага в значительной степени есть запасы ракет именно из систем С-300. То есть, прежде всего, угроза для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон, ведь туда добивают С-300.

Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения, но понимаем, что враг при всей своей несуразности является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться,

– добавил он.

Массированный обстрел Украины 23 ноября

23 ноября российские войска выпустили по Украине 70 крылатых ракет и 5 беспилотников. Удары наносили по теплоэлектростанциям и подстанциям Украины, однако в Киеве есть попадание и в жилой дом, в результате чего погибли 3 человека.

Украинская ПВО сбила 51 российскую крылатую ракету и все 5 беспилотников. Но несбитые ракеты попали по инфраструктуре в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

В результате этой атаки в Украине начались масштабные перебои с энерго-, тепло- и водоснабжением.

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