У 20-летней девушки 98% ожогов: в каком состоянии пострадавшие от обстрела Винницы

В ночь на 19 июля умерла 25-я жертва ракетного обстрела Винницы. Восемь пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. 20-летняя девушка борется за жизнь.

О состоянии пострадавших в результате ракетных обстрелов Винницы рассказал на брифинге глава ОВА Сергей Борзов, информирует 24 канал. Он отметил, что в больницах остается еще 54 раненых.

К теме Либо снос, либо капитальный ремонт: что будут делать с разрушенными в Виннице зданиями

Очень тяжелое состояние – у 20-летней девушки

В критическом состоянии находится 20-летняя девушка. У пациентки – 98% ожогов тела. Во Львов доставлен 8-летний мальчик Роман, мать которого не выжила во время удара врага.

Чтобы вылечить ребенка, медицинское учреждение ищут в Польше, ведь необходимы специалисты, занимающиеся ожогами такого типа. Также во Львовский ожоговый центр уже доставили 4 пациентов. Еще двоих – готовят к перевозке.

Умерла врач-невролог клиники "Нейромед"

В ночь на 19 июля не стало Натальи Фальштынской. У 45-летней женщины осталось трое детей. Когда россияне ударили ракетами по Виннице, врач-невролог принимала пациентов в клинике "Нейромед". Это медучреждение уничтожило полностью.

Больше здесь Ракетный обстрел Винницы: количество погибших возросло до 25 человек

Ракетный обстрел Винницы: коротко

14 июля утром во время массовой воздушной тревоги враг ударил ракетами "Калибр" по Виннице.

россияне попали по гражданскому зданию возле дома быта "Юбилейный".

Повреждены были более 30 зданий, сгорели около 40 автомобилей.

Жертвами удара стали 25 человек, среди них трое – дети.

Еще более 100 обратились к медикам за медицинской помощью.

Пропагандистка маргарита симоньян цинично заявила, что якобы обстреляли "штаб нацистов".

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел очередным терактом россии.

Смотрите в видео – Зеленский показал шокирующие кадры из Винницы: