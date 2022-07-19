У 20-летней девушки 98% ожогов: в каком состоянии пострадавшие от обстрела Винницы
В ночь на 19 июля умерла 25-я жертва ракетного обстрела Винницы. Восемь пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. 20-летняя девушка борется за жизнь.
О состоянии пострадавших в результате ракетных обстрелов Винницы рассказал на брифинге глава ОВА Сергей Борзов, информирует 24 канал. Он отметил, что в больницах остается еще 54 раненых.
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Очень тяжелое состояние – у 20-летней девушки
В критическом состоянии находится 20-летняя девушка. У пациентки – 98% ожогов тела. Во Львов доставлен 8-летний мальчик Роман, мать которого не выжила во время удара врага.
Чтобы вылечить ребенка, медицинское учреждение ищут в Польше, ведь необходимы специалисты, занимающиеся ожогами такого типа. Также во Львовский ожоговый центр уже доставили 4 пациентов. Еще двоих – готовят к перевозке.
Умерла врач-невролог клиники "Нейромед"
В ночь на 19 июля не стало Натальи Фальштынской. У 45-летней женщины осталось трое детей. Когда россияне ударили ракетами по Виннице, врач-невролог принимала пациентов в клинике "Нейромед". Это медучреждение уничтожило полностью.
Больше здесь Ракетный обстрел Винницы: количество погибших возросло до 25 человек
Ракетный обстрел Винницы: коротко
- 14 июля утром во время массовой воздушной тревоги враг ударил ракетами "Калибр" по Виннице.
- россияне попали по гражданскому зданию возле дома быта "Юбилейный".
- Повреждены были более 30 зданий, сгорели около 40 автомобилей.
- Жертвами удара стали 25 человек, среди них трое – дети.
- Еще более 100 обратились к медикам за медицинской помощью.
- Пропагандистка маргарита симоньян цинично заявила, что якобы обстреляли "штаб нацистов".
- Президент Владимир Зеленский назвал обстрел очередным терактом россии.
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