Про стан постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Вінниці розповів на брифінгу голова ОВА Сергій Борзов, інформує 24 канал. Він зазначив, що у лікарнях залишається ще 54 поранені.
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Дуже важкий стан – у 20-річної дівчини
У критичному стані перебуває 20-річна дівчина. У пацієнтки – 98% опіків тіла. До Львова доправили 8-річного хлопчика Романа, мати якого не вижила під час удару ворога.
Аби вилікувати дитину, медичний заклад шукають у Польщі, адже необхідні фахівці, які займаються опіками такого типу. Також до Львівського опікового центру вже доставили 4 пацієнтів. Ще двох – готують до перевезення.
Померла лікар-невролог клініки "Нейромед"
У ніч проти 19 липня не стало Наталії Фальштинської. У 45-річної жінки залишилось троє дітей. Коли росіяни вдарили ракетами по Вінниці, лікар-невролог саме приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Цей медзаклад знищило повністю.
Більше тут Ракетний обстріл Вінниці: кількість загиблих зросла до 25 осіб
Ракетний обстріл Вінниці: коротко
- 14 липня вранці під час масової повітряної тривоги ворог вдарив ракетами "Калібр" по Вінниці.
- росіяни поцілили по цивільній будівлі біля будинку побуту "Ювілейний".
- Пошкоджено було понад 30 будівель, згоріли близько 40 автівок.
- Жертвами удару стали 25 осіб, серед них троє – діти.
- Ще понад 100 звернулись до медиків по медичну допомогу.
- Пропагандистка маргаріта сімоньян цинічно заявила, що, мовляв, обстріляли "штаб нацистів".
- Президент Володимир Зеленський назвав обстріл черговим терактом росії.
Дивіться у відео – Зеленський показав шокуючі кадри з Вінниці: