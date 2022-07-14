Куда обращаться винничанам, которые не могут найти родных после ракетного удара

российские военные нанесли ракетный удар по Виннице 14 июля. По состоянию на 13:40, на месте попадания работают поисково-спасательные подразделения, а информация о жертвах продолжает обновляться.

По меньшей мере 90 человек обратились за предоставлением квалифицированной помощи в медицинские учреждения. Еще 50 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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На месте продолжают работать экстренные службы

Чтобы помочь жителям Винницы найти родных, полиция развернула мобильный пункт для обращений граждан. Как пишет заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, он будет работать на улице Замостянская, 37.

Кроме этого, в городе открыли горячие линии для поиска пропавших. Чтобы получить необходимую информацию, власти призывают звонить по предоставленным номерам – 050-222-03-26 или (0432) 59-42-00.

Если ваши родные или знакомые находились на месте атаки и не выходят на связь, звоните по телефону,

– отметил Тимошенко.

Из-за обстрелов в районе приостановлена подача электроэнергии

Как сообщил Винницкий городской совет, из-за ракетных обстрелов микрорайон Замостянский, пострадавший в результате ракетных ударов, остался без света. По техническим причинам здесь приостановлена подача электроэнергии.

Услугу возобновят сразу после завершения аварийно-спасательных работ,

– сообщили в "Круглосуточной страже".

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