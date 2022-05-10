Ракетный "салют" по Одессе в очередной раз доказал, что Путин психически болен

10 мая 2022 , 14:17
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Денис Казанський

Источник:

телеграмм-канал Дениса Казанского

Вчера Путин в своем выступлении в который раз вспомнил "мучеников Одессы, живьем сожженных в Доме профсоюзов".

Кровавая "биполярка" Путина

Возложил цветы к обелиску с названием города у кремлевской стены, а затем его войска нанесли по Одессе массированный ракетный удар.

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Поздравили одесситов с Днем победы… Попали, как всегда, по гражданским – в торговый центр. По меньшей мере, один погибший.


Последствия ракетного удара по Одессе 9 мая / Фото ГСЧС


Вечером 9 мая россияне разрушили ракетами торговый центр в Одессе / Фото из телеграмм-канала Дениса Казанского


В результате ракетной атаки по Одессе погиб по меньшей мере один человек / Фото из телеграмм-канала Дениса Казанского

Думаю, в будущем многие научные исследования посвятят психике нынешних жителей Кремля. Уже сейчас очевидно, что они больны, и с точки зрения психически здорового человека действия Путина и его команды просто непостижимы.

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Автор: Денис Казанський