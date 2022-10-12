Ошалевшая гэбня хочет нас лишить того, чего никогда не видела

Даже у меня в комментах попадаются люди, недовольные, что не по графику. Между тем кровожадные россияне продвигают по миру месседж "мы вбомбим их в каменный век, принуждайте их к переговорам".

Страна чудес

То, что наша страна существует, – это чудо (слава ВСУ, правительству, западным партнерам и каждому, кто продолжает сопротивляться).

Советуем Фюрер в Кремле понял, что крах близко: что станет одним из "гвоздей"

То, что после массированных атак на оба НПЗ и нефтебазы, выпадение 70%+ импорта и блокады портов отрасль за несколько месяцев смогла перестроиться и на АЗС появилось топливо без очередей, – это чудо (слава отрасли и правительству тоже).

То, что наши аграрии смогли посеять, вырастить, собрать и вывезти урожай, – это чудо.

То, что после захвата крупнейшей АЭС Европы, нескольких объектов гидро- и теплогенерации, большей доли ветровых и солнечных электростанций, а также недавней акции "шок и трепет" у нас все еще есть электроэнергия хотя бы где-то, – это чудо.

Особенно учитывая, что мерзкие зомби стреляют один раз, а чуть позже – второй раз. Заходя разбирать завалы и ремонтировать, вы не можете знать, увидите ли еще когда-нибудь своего ребенка. Но все равно заходите, кто, как не вы.

Важно Кое-как, как попало: как иностранные государства реагируют на преступления России в Украине

Те, что проходят сквозь огонь

То, что проходит сейчас Украина, ни по каким меркам не нормально. Это невозможно вынести, но украинцы выносят. Это сложно. Злость и бессилие, и страх являются нормальными человеческими реакциями.

Помните, пожалуйста, что враг наш – за поребриком. Инфраструктура и коммунальные услуги – это признаки цивилизации, которых ошалевшая гэбня хочет нас лишить. Нам повезло, что у нас есть люди, готовые положить свою жизнь, чтобы гэбне не обломилось.

Все работают на пределе возможностей, за пределами возможностей. Немного терпения, пусть Питун сам с собой в бункере переговаривается.

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