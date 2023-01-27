Но беды наделают еще много, – в разведке уверены, что украинцев не сломает ракетный террор

Россия продолжает терроризировать украинские города крылатыми ракетами и дронами, подвергая опасности жизни мирных людей. Однако в Главном управлении разведки уверены, что результат таких обстрелов один – Украина выстоит.

Последний массированный ракетный удар был в четверг, 26 января. Спикер ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона констатировал, что украинская энергетическая система выстоит. Об этом сообщает 24 Канал.

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России каждый раз не удаются "блицкриги"

Начал представитель разведки с того, что как и в случае с "взятием Киева за три дня", оккупанты хотели уже во время первой массированной атаки погрузить граждан Украины в тотальную тьму. Однако им это не удалось сделать.

Ничего этого не произошло. Мы видим, что тактика меняется. Точных ракет меньше. Интервалы другие. То, что не удалось им сразу сделать, когда выпускали более сотни ракет, не удастся и позже. Хотя да – беды наделают еще много,

– сказал спикер.

В то же время он в очередной раз акцентировал на том, что эта так называемая "специальная военная операция" безумна. Однако захватчикам не удалось ни в первые недели после 24 февраля сломать Украину, ни во время массированных ракетных атак быстро "положить" украинскую энергетическую систему.

Собственно, можно констатировать, что коллапса не произошло, несмотря на мечты российского диктатора. Однако все же, к сожалению, от этих обстрелов каждый раз страдают обычные люди и гражданские объекты.

Враг пытается скрыть свои преступления, однако его все равно ожидает трибунал