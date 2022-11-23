Россияне ударили по электроподстанции во Львовской области

В результате ракетных ударов по Украине 23 ноября обесточен ряд областей. В частности, Львов полностью отключен от электроснабжения.

Около 14:00 львовяне сообщили о нескольких взрывах. В некоторых районах города исчезло электроснабжение.

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Куда попали оккупанты

Андрей Садовый сообщил о том, что Львов полностью обесточен и призвал жителей находиться в укрытиях. Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что во Львовской области зафиксировали два ракетных удара по электроподстанции.

Как отметил глава ОВА, Яворовский, Львовский и Червоноградский районы остались без электроэнергии.

Также Козицкий подчеркнул, что из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют.