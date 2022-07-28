Об этом заявил 24 канала советник главы МВД Вадим Денисенко. По его словам, массовыми ракетными ударами армия РФ пытается компенсировать отсутствие успехов на поле боя.

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"Им нужно хоть как-то показывать, что они крутые"

Денисенко отметил, что российские оккупанты фактически не имеют возможности продвигаться по территории на Востоке Украины.

И нужно им хоть как-то показывать, что они крутые, что они сильны, что они могут,

– объяснил советник главы МВД.

Он добавил, что за последние 2 – 3 суток российская армия смогла сделать там лишь незначительные, фактически минимальные, продвижения.

Денисенко о новом ракетном ударе россиян: смотрите видео

Почему массовая ракетная атака именно 28 июля

Советник главы МВД отметил, что в этот день отмечается великий церковный праздник – День великого князя киевского Владимира. А он является одним из любимых праздников президента России Владимира Путина.

Я думаю, что, кроме всего прочего, надо понимать, что русская армия приурочила все эти разрушения, которые они несут нам, ко дню святого равноапостольного Владимира,

– считает Денисенко.

Именно так, по его мнению, объясняется утренний массовый запуск ракет россиянами с территории Беларуси.

Кстати говоря! Специалисты американского института изучения войны считают, что силы россии способны выдержать только две крупные наступательные операции в Украине. Речь идет о направлениях в Донецкой области.

Массовый запуск ракет 28 июля: что известно

Под утро 28 июля с территории Беларуси враг осуществил массовый запуск ракет . Взрывы произошли в Киевской и Черниговской областях.

Всего на Черниговщине в это утро было более 10 прилетов . Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Кроме того, 5 смертоносных снарядов прилетели в Вышгородский район Киевской области.

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