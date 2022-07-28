Про це заявив 24 каналу радник глави МВС Вадим Денисенко. За його словами, масовими ракетними ударами армія рф намагається компенсувати відсутність успіхів на полі бою.

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"Їм потрібно хоч якось показувати, що вони круті"

Денисенко зазначив, що російські окупанти фактично не мають можливості просуватися територією на Сході України.

І потрібно їм хоч якось показувати, що вони круті, що вони сильні, що вони можуть,

– пояснив радник глави МВС.

Він додав, що впродовж останніх 2 – 3 діб російська армія спромоглася зробити там лише незначні, фактично мінімальні, просування.

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Чому масова ракетна атака саме 28 липня

Радник глави МВС зауважив, що цього дня відзначається велике церковне свято – День великого князя київського Володимира. А воно є одним із улюблених свят президента росії владіміра путіна.

Я думаю, що, крім усього іншого, треба розуміти, що російська армія приурочила всі ці руйнування, які вони несуть нам, до дня святого рівноапостольного Володимира,

– вважає Денисенко.

Саме так, на його думку, можна пояснити ранковий масовий запуск ракет росіянами з території білорусі.

До речі! Фахівці американського інституту вивчення війни вважають, що сили росії здатні витримати лише 2 великі наступальні операції в Україні. Йдеться про напрямки в Донецькій області.

Масовий запуск ракет 28 липня: що відомо

Під ранок 28 липня з території білорусі ворог здійснив масовий запуск ракет. Вибухи сталися у Київській та Чернігівській областях.

Загалом на Чернігівщині цього ранку було понад 10 прильотів. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Крім цього, 5 смертоносних снарядів прилетіли у Вишгородський район Київської області.

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