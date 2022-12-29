В соседней комнате были женщина с ребенком: подробности о прилете ракеты в дом на Прикарпатье

Российские военные 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине. Известно, что несколько ракет просто упали на территории Ивано-Франковской области. Одна из них попала в жилой дом.

Чудом вражеский снаряд не сдетонировал. Сначала поступала информация о том, что в доме на момент попадания ракеты никого не было. На самом деле, в соседней комнате сидели женщина с ребенком.

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От смерти отделяла стена

Как отметила глава Ивано-Франковского облсовета Светлана Онищук, российские военные попали ракетой в жилой дом. Известно, что в нем жила женщина с ребенком. И в этот жуткий момент они находились в соседней комнате. К счастью, ракета оккупантов не взорвалась. Так что обошлось без жертв.

Цинизму врага нет предела. Это зло должно быть наказано,

– подчеркнула она.

Онищук добавила, что в настоящее время из 15 дворов, расположенных в радиусе 150 метров, эвакуировали местных жителей. На месте попадания ракеты работают соответствующие службы.

Ранее глава облсовета отметила, что оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры. В результате вспыхнул пожар площадью 50 квадратных метров. По состоянию на 11:25 его удалось локализовать.

Кроме жилого дома на территории Тлумачской территориальной общины, российские ракеты падали также в области. Точного их количества не сообщают. Известно только, что над их обезвреживанием будут работать.

Враг выпустил почти 70 ракет

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты использовали различные виды опасного вооружения для массированной атаки. Речь идет о:

крылатых ракетах воздушного базирования;

крылатых ракетах морского базирования;

зенитных управляемых ракетах к ЗРК С-300.

К сожалению, не обошлось без попаданий в объекты энергетической инфраструктуры. В то же время следует понимать, что наши силы ПВО в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм. Из выпущенных 69 крылатых ракет удалось сбить 54.

Заметим, что массированная ракетная атака продолжалась несколько часов. Сирены не утихали с половины 6 утра и почти до 11:00. Напомним, что риски последующих ударов все еще сохраняются. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу. Отправляйтесь к укрытию как только прозвучат сирены. Это может спасти вам жизнь.