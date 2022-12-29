В Ивано-Франковской области упали ракеты, которые будут обезвреживать
Источник:Светлана Онищук
Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине 29 декабря. Известно, что несколько вражеских снарядов упали в Ивано-Франковской области. Одна из них попала в дом и не взорвалась.
По словам главы Ивано-Франковского облсовета Светланы Онищук, несколько из почти 70 ракет упали на территории области. К счастью, одна из них, хотя и попала в жилой дом, но не взорвалась.
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Через время ракеты обезвредят
По имеющейся информации, оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры. В результате вспыхнул пожар площадью 50 квадратных метров. Известно, что по состоянию на 11:25 огонь удалось локализовать. Обошлось без пострадавших и жертв.
Еще одна ракета россиян попала в частный дом на территории Тлумацкой территориальной общины. Снаряд хоть и попал, но не взорвался. К счастью, к моменту атаки никого в доме не было. Так что и на этот раз обошлось без пострадавших.
Кроме того, падение ракет было зафиксировано в целом по области. Как отмечает Онищук, впоследствии их обезвредят.
Одна из ракет попала в жилой дом, но не взорвалась / Фото из телеграма Онищука
Враг выпустил почти 70 ракет
По данным Генштаба ВСУ, российские военные для массированной ракетной атаки использовали:
- крылатые ракеты воздушного базирования;
- крылатые ракеты морского базирования;
- зенитные управляемые ракеты к ЗРК С-300.
Всем этим враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры нашего государства. К сожалению, несколько попаданий было. Снова свою титаническую работу продемонстрировали силы ПВО. Им удалось сбить 54 из 69 выпущенных врагом крылатых ракет.
Что известно о массированной ракетной атаке
- Сначала прозвучала воздушная тревога на Востоке Украины. В то же время поступило сообщение об активности стратегической авиации неприятеля в режиме радиомолчания.
- Спустя менее получаса сирены уже звучали в Киеве. Уже в 08:00 об угрозе с неба предупреждали жителей всей Украины.
- Позже начали появляться сообщения о работе ПВО. К сожалению, не обошлось без попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.
- Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, самая сложная сейчас ситуация на Западе, а также в Киевском и Одесском регионе.