Один из домов восстановлению не подлежит: кадры с места падения обломков дрона в Кировоградской области

Ночью 29 мая оккупанты пытались атаковать "Шахедами" Кировоградщину. Однако ПВО уничтожила дрон, но обломки упали на жилые дома.

Обломки упали в Новоукраинском районе. Сейчас там работает комиссия.

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Что происходит на местах падения обломков дрона

Как рассказал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, в Новоукраинском районе на месте падения обломков "Шахеда" работает комиссия. Обследуют 8 пострадавших домовладений.

Жителей одного из домов уже нашли куда отселить, потому что жилье не подлежит восстановлению. Еще в одном доме обломками разрушило кровлю. Остальные 6 домов имеют незначительные повреждения,

– отметил глава региона.

Сейчас последствия ликвидируют. Комиссия уже подсчитывает ущерб. А местные власти обещают помочь семьям.

Последствия падения обломков дрона / фото Кировоградская ОВА

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