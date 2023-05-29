Один из домов восстановлению не подлежит: кадры с места падения обломков дрона в Кировоградской области
Источник:Андрей Райкович
Ночью 29 мая оккупанты пытались атаковать "Шахедами" Кировоградщину. Однако ПВО уничтожила дрон, но обломки упали на жилые дома.
Обломки упали в Новоукраинском районе. Сейчас там работает комиссия.
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Что происходит на местах падения обломков дрона
Как рассказал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, в Новоукраинском районе на месте падения обломков "Шахеда" работает комиссия. Обследуют 8 пострадавших домовладений.
Жителей одного из домов уже нашли куда отселить, потому что жилье не подлежит восстановлению. Еще в одном доме обломками разрушило кровлю. Остальные 6 домов имеют незначительные повреждения,
– отметил глава региона.
Сейчас последствия ликвидируют. Комиссия уже подсчитывает ущерб. А местные власти обещают помочь семьям.
Последствия падения обломков дрона / фото Кировоградская ОВА
Ночная ракетная атака Украины 29 мая: что известно
- Ночью 29 мая оккупанты выпустили до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря. Также летели 35 ударных беспилотников Shahed-136/131.
- Силы ПВО сбили 37 ракет, 29 ударных БПЛА и 1 разведывательный дрон.
- Позже днем также объявляли воздушную тревогу. Валерий Залужный сообщил, что вторично за сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины.
- Так, около 11:30 29 мая враг атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.
- Начальник ГУР МО Кирилл Буданов обратился к оккупантам после их попытки атаковать Украину баллистическими ракетами. Он заверил, что скоро будет ответ.
- К тому же Буданов подчеркнул, что очередная попытка террористических действий России в очередной раз потерпела поражение. Запугать украинцев не получилось, получилось только разозлить.