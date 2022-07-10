Об этом 24 каналу рассказал журналист Дмитрий Казанцев. Он также отметил, что к сожалению, недавно спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека, таким образом, можем говорить о 16 погибших и еще, вероятно, 9 под завалами.

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"Мы пообщались со спасателями ГСЧС, которые работают на месте и ситуация следующая: в районе стены, которая еще держится, спасатели слышат голоса 3 человек, их сейчас пытаются спасти", – рассказал корреспондент.

Из-под завалов тоже слышны голоса, работники ГСЧС во время спасательной операции просят всех сделать тотальную тишину, чтобы как можно скорее спасти всех людей, которые находятся под завалами дома,

– говорит Дмитрий Казанцев.

Всю информацию, которая есть о российском обстреле Часового Яра Бахмутского района, читайте здесь.

Подробнее об ужасном обстреле Часового Яра: смотрите видео

Что известно о террористическом акте оккупантов в Часовом Яре

До сих пор неизвестно, из чего бил враг, возможно, это были "Искандеры". Часов Яр – город, расположенный в Бахмутском районе Донецкой области. Накануне в городе враги уничтожили железнодорожную станцию. Взрывы раздались в 21:00, задело две многоэтажки.

В одной из них разрушены до отказа 2 подъезда. Есть много погибших и раненых. Более 30 человек подверглись завалам, среди них – 9-летний мальчик.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что то, чем били по Часовому Яру оккупанты, установит экспертиза.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал обстрел "очередным актом страны-террориста".

Детали от журналиста с места удара ракеты оккупантов в Часовом Яре: смотрите видео