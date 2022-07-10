Про це 24 каналу розповів журналіст Дмитро Казанцев. Він також зазначив, що на жаль, нещодавно рятувальники витягли з-під завалів тіло ще однієї людини, таким чином, можемо говорити про 16 загиблих і ще, ймовірно, 9 під завалами.

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"Ми поспілкувались із рятувальниками ДСНС, які працюють на місці і ситуація наступна: в районі тієї стіни, яка ще тримається, рятувальники чують голоси 3 людей, їх зараз намагаються врятувати", – розповів кореспондент.

З-під завалів теж чути голоси, працівники ДСНС під час рятувальної операції просять усіх зробити тотальну тишу, аби якомога швидше врятувати усіх людей, які є під завалами будинку,

– говорить Дмитро Казанцев.

Вся інформація, яка є про російський обстріл Часового Яру Бахмутського району, читайте тут.

Детальніше про жахливий обстріл Часового Яру: дивіться відео

Що відомо про терористичний акт окупантів у Часовому Яру

Досі невідомо, з чого гатив ворог, можливо, це були "Іскандери". Часів Яр – місто, розташоване в Бахмутському районі Донецької області. Напередодні в місті вороги знищили залізничну станцію. Вибухи пролунали по 21:00, зачепило дві багатоповерхівки.

В одній з них зруйновано вщент 2 під'їзди. Є багато загиблих та поранених. Понад 30 людей піл завалами, серед них – 9-річний хлопчик.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що те чим били по Часовому Ярі окупанти, встановить експертиза.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав обстріл "черговим актом країни-терориста".

Деталі від журналіста з місця удару ракети окупантів у Часовому Яру: дивіться відео