Начали жить заново в четвертый раз: история супругов, чудом спасшихся во время обстрела Днепра

В 2014 году Евгений и Ольга Ботвиновы переехали из Шахтерска в Херсон, а оттуда – в Днепр, потому что жить в оккупации не смогли. Однако и в этом городе у них произошла трагедия – вражеская ракета разрушила квартиру.

Супруги чудом выжили. Их спасли спасатели. Ольга была в шаге от смерти. Об этом стало известно в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Под Евгением Ботвиновым обрушились все квартиры. Супругов спасло лишь то, что в момент удара они находились в уцелевшей комнате.

Когда мы открыли дверь в соседнюю комнату, поняли, что произошло. Мы увидели пропасть от 9 до 1 этажа. Все горело, люди кричали, было невыносимо страшно,

– рассказала Ольга.

Женщину ранил обломок и она истекала кровью. Спасло то, что ее муж – хирург, и он оказал ей помощь.



Женщину ранил обломок и она истекала кровью / Скриншот с видео

Спасатели добирались до пары более трех часов. Затем их доставили в больницу.

Недавно семью выписали из больницы. Квартира, которую им дали друзья, – уже четвертый дом супругов. Все остальные – они потеряли из-за российских оккупантов.

Сейчас супруги пытаются привыкнуть к тому, что жизнь продолжается.



Супруги потеряли дом в Днепре / Скриншот с видео

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